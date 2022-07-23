Tarımsal Kuraklık Yönetiminin çalışma esasları düzenlendi

Türkiye'de iklim değişiklikleri etkisi ile son zamanlarda yaşanan kuraklıklar tarım üretimi ve verimini düşürdüğü için yeni düzenlemelere gidildi.

Türkiye genelinde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve tarımsal kuraklıkla mücadele için "Tarımsal Kuraklık Yönetimi" kuruldu.

Şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu kurulun görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tarımsal kuraklık il kriz merkezi kuruluyor

Buna göre, Tarımsal Kuraklık Yönetimi bünyesinde, Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile bu kurula bağlı çalışan İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi, Risk Değerlendirme Komitesi, veri akış birimleri, çalışma grupları ve tarımsal kuraklık il kriz merkezi bulunacak.

AA'nnı haberine göre, Tarımsal Kuraklık Yönetimi, Bakanlık koordinasyonunda, merkez ve il yönetim birimlerinden oluşacak.

Tarımsal Kuraklık Eylem Planı yapılacak

Tarımsal Kuraklık Yönetimince alınan kararlar ve uygulamalar doğrultusunda gerek yerleşim yerlerinde gerekse kırsal kesimde kuru ve sulu ziraat alanlarında su yönetimi, yatırımlar, tarım teknikleri, tohum ve bitki çeşitliliği, sulama teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, ekonomik ve sosyal destekler, mera otlatma planları, arazi kullanım planları, kısıtlamalar ve acil eylemin uygulanmasına yönelik her türlü tedbiri kapsayan Tarımsal Kuraklık Eylem Planı belirlenecek.

Yönetimin çalışma esasları

Yönetmelikle, İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi, Risk Değerlendirme Komitesi, veri akış birimleri, çalışma grupları ile tarımsal kuraklık il kriz merkezlerinin görevleri de düzenlendi. Yönetmelikle ayrıca "Tarımsal Kuraklık Yönetimi"nin çalışma esasları da tespit edildi.