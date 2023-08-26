Tarlada 4,5, markette 20 lira! Ankara'da soğan hasadının sonuna gelindi Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan soğan hasat edildi ve satış aşamasına geçildi. Tarlada 4,5 liraya kadar olan kilo satış fiyatı tüketiciye gelene kadar 20 liralara çıkıyor. Üretici, kendilerine yaplan fiyat şikayetleri artan maliyetler karşısında yersiz buluyor.

İHA

Kuru soğan Türk sofraların vazgeçilmez tadı olarak dikkat çekiyor.

Soğan her dönemde uygun fiyatı ile gelen bir ürünken son yıllardaki fiyat artışı tüketicilerin dilinden düşmüyor.

Soğanın en fazla yetiştirildiği bölgelerden olan Ankara’nın Polatlı ilçesinde, günün ilk ışıklarıyla tarlaya giren işçiler tarafından sökülen yazlık soğanlar çuvallanarak satışa hazır hale getiriliyor.

Türkiye’nin soğan tüketiminin önemli bir kısmının karşılandığı Polatlı’da mart ayında ekilen yazlık soğanların söküm döneminde sona gelindi.

Günün doğmasıyla tarlanın yolunu tutan mevsimlik işçiler, söktüğü soğanları temizleyerek çuvallama işlemini gerçekleştiriyor.

Tüm bu işlemler yaz aylarının en sıcak günlerinde, soğanın sofralarda kullanıma hazır hale getirilmesi için yapılıyor.

Soğanın fiyatı tarlada 4,5 lira

Polatlı ilçesi Karaahmet köyünde çiftçilikle uğraşan Lokman Ersoy, yaptığı açıklamada hasadın iyi olduğunu ancak fiyatların kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Ersoy, girdi maliyetlerinin yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu:

Mahsulümüzü satıyoruz ama yaptığımız masrafı karşılamıyor. Yani kendi çalıştığımızı hiç hesaba koymuyoruz. Geçen sene bir soğan çuvalı 20 liraya doluyordu, bu sene mesela 60 liraya doluyor. İşçi burada sıcağın altında çalışıyor, hakkı. Ama bizim hakkımız nedir? Onu bilmiyorum.

Üretici soğanın fiyatını yüksek bulanları eleştiriyor

Soğanın satış fiyatına ilişkin de değerlendirme yapan Ersoy, şöyle devam etti:

Şu an tarlada tüccara 3 lirayla 6 lira arasında oynuyor, ortalama 4-4,5 liraya gidiyor kilosu. Siz de markette 15-20 liraya yiyorsunuz o da ayrı mesele. Adam tarlada kaldırıyor, şehirdeki diyor ki ‘ben 20 liraya soğan yiyorum’. Bir seferlik teneke şişe kola alıyor, 20 lira veriyor. Soğan 20 lira, bir ay gidiyor. Bunun niye lafını ediyor? Bu adam 12 ay bunun peşinde kalkıyor. Gecesi var, gündüzü var, sulaması var, işçisi var. Bunu hiç laf etmiyor. Köylüyü ya düşünen yok ya da arkasında kimsesi yok.

Üreticiye göre hesap ortada...

Ersoy, soğan yetiştiriciliğinin kolay olmadığını ifade ederek, yaptıkları mesai ve masraflarla kazancı şu sözlerde karşılaştırdı: