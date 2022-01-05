TARPET, yetkilendirilmiş otomasyon şirketi oldu

TARPET, EPDK tarafından belirlenen yetkilendirilmiş 5'inci otomasyon şirketi olarak belirlendi.

TARPET, EPDK tarafından belirlenen yetkilendirilmiş otomasyon şirketi oldu

Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji iştiraki olan TARNET’e ait TARPET, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen yetkilendirilmiş otomasyon şirketi oldu.

AKARYAKIT OTOMASYON SİSTEMLERİNDE LİDER PİYASA REGÜLATÖRÜ OLMAK HEDEFİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Marketlerden sonra akaryakıt otomasyon sistemlerinde de sektörünün lider piyasa regülatörü olmayı hedefliyor.

EPDK TARAFINDAN BELİRLENEN YETKİLENDİRİLMİŞ 5 OTOMASYON ŞİRKETİNDEN BİRİ

Bu kapsamda, Türkiye’nin akaryakıt otomasyon sistemleri ve yazılımlarında yerli markası Tarım Kredi Kooperatifleri'nin teknoloji iştiraki olan TARNET’e ait TARPET, EPDK tarafından belirlenen yetkilendirilmiş 5 otomasyon şirketinden biri oldu.

BAYİ DENETİM SİSTEMİ YETKİSİ EPDK'DA

EPDK'nin kararına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren bayi denetim sisteminin kurulması ve uygulanması yetkisi sadece EPDK tarafından belirlenen yetkilendirilmiş otomasyon şirketlerine ait olacak.

Şirketlere, servis ağı, personel kapasitesi, kalite belgeleri, operasyonel mali yeterlilik ve yetkili servis hizmetlerinde gerçekleştirilecek işin niteliğine uygun gerekli koşulları sağlama zorunluluğu getirildi.

"YERLİLEŞMEYE VERİLEN KATKIYI BÜYÜTEREK SÜRDÜRECEĞİZ"

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, Türkiye'nin her alanına olduğu gibi yerlileşmesine de verdikleri katkıyı büyüterek sürdürme azim ve gayretinde olmaya devam ettiklerini belirtti.

"EPDK KONTROLÜ KALİTEYİ ARTIRACAK"

EPDK’nin düzenlemesiyle yeni bir dönemin başladığını kaydeden Yılmaz, "Yıllardır TARNET’in TARPET’e yapmış olduğu altyapı yatırımları ve operasyonel kapasite artırımı, müşterilerimize sağlayacağımız hizmetin EPDK kontrolünde daha kaliteli olmasını sağlayacak.’’ ifadesini kullandı.