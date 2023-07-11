TARSİM heyeti Düzce'de selden etilenen üretici ile buluştu Karadeniz'de gerçekleşen selin ardından yaşanan felaketin boyutlarını tespit etmek için sahaya inen kurumlardan birisi de TARSİM oldu.

AA Sel suları altında kalan ya da heyelanla hasar alan tarım arazileri ve ekilen ürünlerin durumunun analizini çıkarmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) devreye geçti. TARSİM yöneticileri, selden etkilenen Düzce'de, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında gerçekleştirilen il güvenlik kurulu toplantısına katıldı. Bakan Yumaklı, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere, beraberindekilerle Gölyaka ilçesine bağlı Toptepe köyüne geçti. Efteni Gölü çevresi incelendi Ekipte yer alan TARSİM heyeti de Efteni Gölü çevresinde zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Üreticiler ziyaret edildi TARSİM heyeti, programda kapsamında, Gölyaka ilçesinin İçmeler köyünde ve merkez ilçeye bağlı Uğur ve Çiftlik köylerinde bulunan üreticileri ziyaret etti.