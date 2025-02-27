Tartının ayarıyla oynayanlara ceza yolda

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Sanayi ve ticarette yeni düzenlemeler yolda.

Sanayi ve ticaret alanında yeni düzenlemeler getirecek olan torba yasa, Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre; hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere, 12 bin 20 liradan 482 bin 204 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında, kanun uyarınca Resmi Gazete'de düzenleme, 14 Mart'ta yürürlüğe girecek.

TÜBİTAK'A 250 BİN LİRAYA KADAR YETKİ

TÜBİTAK, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek amacıyla Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burslar verecek.

TÜBİTAK ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik çerçevesinde, Yönetim Kurulu, TÜBİTAK ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ihtilafların hukuki anlaşma veya sözleşme değişikliğiyle neticelendirilmesinde karar vermeye devam edecek ancak Kanun'da yer alan tutarlar değişecek.

Yönetim Kurulu, tutarı 250 bin liraya kadar olmak üzere, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında, yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçmeye, bir hakkın tanınmasına, menfaatin terkinine, uygun ödemeye karar vermeye yetkili olacak. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında ve takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılacak.

Söz konusu düzenlemeler, 5 Haziran'da yürürlüğe girecek.

ÖLÇÜ ALETLERİNE 50 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişiklik de yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Kanun'un "İdari cezalar" başlığı altındaki fiiller haricinde, ölçü ve ölçü aletlerinin muayene, tamir ve ayar işlemlerine ilişkin olarak Kanun'a dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

TESK VE TOBB AİDATLARI İÇİN CUMHURBAŞKANI'NA YETKİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu'nda da değişikliğe gidildi.

Buna göre Başkanlık bütçesinin gelirleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında ilgili mevzuata tabi teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların yıllık ve kurumlar vergisi matrahına esas karlarının binde 1'i nispetinde ödeyecekleri aidatlar, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait bankaların kurumlar vergisine matrah olan yıllık karlarının yüzde 2'si nispetinde ödeyecekleri aidatlar, dış kaynaklardan sağlanan krediler, Başkanlığa yapılacak bağış ve yardımlar ile Başkanlığın sahip olduğu mal ve haklardan kaynaklanan sair gelirler ve faaliyet gelirlerinden oluşacak.

Başkanlığın gelirleri arasındaki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun (TESK) yıllık safi gelirinin yüzde 2'si, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) yıllık safi gelirinin yüzde 2'si nispetinde ödeyeceği aidatları, Cumhurbaşkanınca iki katına kadar artırabilecek.

Düzenleme, 4 Haziran'da yürürlüğe girecek.