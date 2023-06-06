Taşımalardaki yoğunluğu azaltmak için Kazakistan geçiş belgesi dağıtımı başlıyor Kazakistan ile yapılan görüşmelerin ardından bugün, ikinci dönem geçiş belgelerinin dağıtımına başlanacağı belirtildi.

AA Kazakistan’a ikili taşımalarda yüzde 60 artış yaşandı. Bu kapsamda ikinci dönem geçiş belgelerinin erken temini için Kazakistan tarafı ile görüşmeler tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından açıklandı. Kazakistan ile yapılan görüşmelerin ardından bugün ikinci dönem geçiş belgelerinin dağıtımı başlıyor. İkili taşımalarda yüzde 60 yaşanıyor Açıklamada, Kazakistan’a ikili taşımalarda yaşanan yüzde 60 artışın dikkate alındığı belirtildi. 5 bin adet belge dağıtılıyor Yapılan açıklamada, "Ülkemize ulaştırılan 5 bin adet belgenin dağıtım işlemlerine bugün akşam saatlerinde başlanacaktır." ifadesi kullanıldı.