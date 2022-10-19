Taşınmaz satışlarından 6 milyar lira gelir elde edilecek

Bütçede taşınmaz satışları ile ilgili beklenti gelecek yıl için 5 milyar 961 milyon 265 bin lira olurken gelecek üç yılda toplam 20 milyar lira olarak hedeflendi.

Devlet, gelecek yıl taşınmaz satışından beklendiği geliri bütçede detaylandırdı.

Aralarında lojman, sosyal tesis, arazi ve arsaların bulunduğu taşınmazların satışından yaklaşık 6 milyar lira gelir elde etme beklentisi ortaya konuluyor.

En fazla gelir arazi satışından elde edilecek

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, gelecek yıl taşınmaz satışları kapsamında en fazla gelir 3 milyar 201 milyon lirayla arazi satışlarından elde edilecek.

Lojman satışından 570 milyon 302 bin lira, sosyal tesis satışından 364 bin lira, diğer bina satışlarından 535 bin lira, arsa satışından 259 milyon 773 bin lira, diğer taşınmaz satışlarından 1 milyar 928 milyon 798 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor.

Diğer taşınmaz satış gelirleri kapsamında 1 milyar 77 milyon lirası 2B taşınmazları olmak üzere, Hazineye ait tarım arazileri ile çeşitli taşınmazların satış gelirleri öne çıkıyor.

Taşınmaz satış gelirlerinin bütçeye katkısı 6 milyar liraya yaklaşacak

Bu kapsamda gelecek yıl taşınmaz satış gelirlerinin bütçeye katkısının 5 milyar 961 milyon 265 bin lirayı bulması bekleniyor.

2024 yılında gelir beklentisi artıyor

AA'nın aktarımında, bütçe teklifine göre, 2024 yılında taşınmaz satış gelirlerinin 6 milyar 557 milyon 311 bin liraya, 2025'te ise 7 milyar 210 milyon 249 bin liraya ulaşması öngörülüyor.

Gelecek 3 yılda toplam yaklaşık 20 milyar lira katkı