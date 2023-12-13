Taşıt Takas sistemine artık e-Devlet'ten de ulaşılabilecek Noterlerin araç alım satımında devreye girmesinden sonra araç mülkiyetinin ve satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesi gündeme gelmişti. Taşıt alım ve satımında tarafları koruma altına alan "Taşıt Takas" sistemine bir kolaylık daha tanımlandı.

AA

Bugüne kadar internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden araç alış ve satış işlemlerine olanak sağlayan Taşıt Takas, e-Devlet kapısının da eklenmesiyle birlikte hizmet sunduğu kanal sayısına bir yenisini daha ekledi.

Takasbank, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ortak çalışmasıyla uygulamaya alınan "Taşıt Takas" uygulamasının e-Devlet entegrasyonunun tamamlanması dolayısıyla Borsa İstanbul'da toplantı düzenlendi.

Takasbank tarafından 3 Şubat 2020'de vatandaşların hizmetine sunulan Taşıt Takas, araç mülkiyetinin ve satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesi esnasında ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi amacıyla hayata geçirilmişti.

"Çok daha geniş kitlelere güvenilir bir erişim kapısı aralandı"

Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu, sistemin artık e-Devlet kapısı üzerinden de kullanılabilir hale geldiğini, böylece çok daha geniş kitlelere güvenilir bir erişim kapısı aralandığını söyledi.

"Sistem 3 farklı kanal üzerinden bütünleşik bir yapıda çalışıyor"

Avşar Sungurlu, sistemin kullanım kolaylığı sağlaması amacıyla Taşıt Takas web sitesi, mobil uygulama ve e-Devlet olmak üzere 3 farklı kanal üzerinden bütünleşik bir yapıda çalıştığını kaydederek, alıcı ve satıcının dilediği alternatif üzerinden işlem başlatabileceğini, işlemin istenilen kanaldan takip edilebileceğini anlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)