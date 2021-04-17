Taşköprü sarımsağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Taşköprü sarımsağının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alarak tescillenmesi, Kastamonu'da sevinçle karşılandı.

Taşköprü sarımsağı Türkiye'nin önemli coğrafi işaretlerinden biri. Bu markanın Avrupa Birliği (AB) tarafından da tescil edilmesi üreticiyi memnun etti.

Avrupa Birliği (AB) gazetesinde aralık ayında yayınlandıktan sonra askıya çıkan Taşköprü sarımsağı ile ilgili başvuru için 3 aylık bekleme süreci tamamlandı.

BEKİR PAKDEMİRLİ PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, "Taşköprü'nün dünyaca ünlü 'beyaz altın'ı Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili aldı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.

"BEYAZ ALTIN TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI"

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yaptıkları girişimler sonucu üreticinin beyaz altını Taşköprü sarımsağının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

4 BİN ÇİFTÇİNİN GEÇİM KAYNAĞI

Bölgede 4 bin çiftçinin geçimini sarımsakla sağladığını belirten Çatal, "Yıllık ortalama 20 bin ton sarımsak üretimi yapılmaktadır. Sarımsak üretimi için kullanılabilecek yeni alanlar açılmaya başlandı." dedi.