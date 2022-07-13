Taşköprü sarımsağının hasadı başladı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve "beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsak, bölgedeki 4 bin ailenin geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.

Sarımsak yemeklere tat verirken, Taşköprü ilçesi de tescillediği sarımsağı ile ünlü.

Bu sezon ilçede sarımsak hasadından 25 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

Sarımsak yetiştiriciliğinden 4 bin aile, ekonomik kazanç sağlıyor.

Taşköprü sarımsağının coğrafi işareti var

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağında bu sezon yaklaşık 25 bin ton civarında rekolte elde edilmesi bekleniyor.

"8-10 gün kuruması için tarlada bırakıyoruz"

İHA'nın haberine göre, sarımsak üreticisi Şevket Aytaç, "Bu sene 2022 yılı sarımsak hasadına başladık. İşçilerimizle birlikte gördüğünüz gibi sarımsağımızın sökümüne başladık. 8-10 gün kuruması için tarlada bırakılacak. Ondan sonra hayırlısı ile pazara çıkacak.





Kalitesi tartışılmaz

Taşköprü sarımsağının kalitesi zaten tartışılmaz. Taşköprü sarımsağının kalitesinde bir sıkıntı yok. Aroması aynı ve kalitesi aynı. Taşköprü sarımsağı dünyaca ünlü coğrafi işaretini almış bir sarımsaktır. Şükür olsun sarımsağımızda bir sıkıntı yok. Sarımsaklarımız alıcısını bekliyor.

Kilosu 18 ila 30 lira arasında

Geçen gün 'Alatarla sarımsak pazarında' kilo fiyatı 18-30 liradan arasında alıcı buldu. Fiyatlar, sarımsağın kalitesine ve boyutlarına göre değişiklik gösterebiliyor." dedi.

"Yıllardır biz bu işi yapıyoruz"

Sarımsak İşçi Başkanı Aliye Güllü de "Sarımsaklar güzel ve sağlam. Gayet verimli. Zaten yıllardır biz bu işi yapıyoruz. Burada yetişen sarımsaklar hakiki, organik Taşköprü sarımsağı. Her şeyini kendimiz diktik, kendimiz kazdık. İlaçlamalarında herhangi zararlı bir ilaç verilmedi." ifadesini kullandı.







