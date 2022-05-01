- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Tatil dolandırıcılarına karşı dikkat edilecekler
Tatil dolandırıcılarına karşı dikkat edilecekler
Tükoder Başkanı Ağaoğlu, tatil dolandırıcılarına karşı nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve karşılaşıldığında yapılacakları Ensonhaber'e anlattı.
- Özel Haber
- 01.05.2022 - 14:41
- Güncelleme : 01.05.2022 - 15:07
Tatil sezonu açıldı, sahte ve dolandırıcı tatil siteleri artış gösterdi. Tüketici Konfederasyonu (Tükoder) Başkanı Aydın Ağaoğlu tatil dolandırıcılarına karşı tüketicileri uyardı.
Tatil dolandırıcıları nasıl çalışıyor
- Tatil dolandırıcıları daha çok pandemi nedeni ile bağımsız ev ve villa arayanları hedefliyor.
- Daha çok sanal ortamda faaliyet gösteriyor.
- Marka turizm acentelerinin birebir sitesi taklit ediliyor.
- Fiyatı tatil fiyatının yarısı ise bu durumu bir risk olarak görmek gerekiyor.
- Ödemenin nakit yapılmasının istenmesi de tehlike olarak algılanmalı.
Sahte tatil sitelerini nasıl anlarız
- Tüm seyahat organizasyonu yapacak firmaların bir şehirden bir şehire gezi düzenlemek için bile TÜRSAB'a üye olmaları zorunlu. Buna dikkat edilmeli.
- Organizasyonların internet ortamı dışında acentelere gidip yapılmasına öncelik verilmeli.
- Gelen linklere tıklamak yerine internette acentenin direk adresi, adres çubuğuna girerek taranmalı.
- "Tatil Meleği" uygulaması karekod eşleşmesi ile tatil rezervasyonunun yaptığı yerin gerçek olup olmadığına bakılmalı.
- Ödeme nakit yerine kredi kartı bloke edebildiği için kredi kartı ile yapılmalı.
Dolandırılanlar nerelere başvurmalı
- 15 bin 430 liraya kadar dolandırılanlar ,Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurmalı. Böylelikle gecikme faizlerinin hesaplanarak paranın geri iadesine karar verilebilinir. Ancak tabii bunun için dolandıran kişinin muhataplarının bulunabilmesi gerekiyor. Bunun için de adres ve ticaret ünvanı isteniyor.
- Cumhuriyet Savcılığı'na giderek kendilerini dolandıranların bulunması istenebilir. Savcılığın ulaştığı bilgilerle Tüketici Hakem Heyeti paranın iadesine karar verebilir. İcra Müdürlükleri kanalı ile dolandıranın üzerinde bir mal varlığı varsa ve kendisine ulaşılabilinirse zarar tazmin edilir.