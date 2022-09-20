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    TAV'ın içinde yer aldığı konsorsiyum, Lagos Havalimanı için teklif verdi

    Nijerya Lagos Havalimanı dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi için açılan ihaleye teklif verenlerin arasında TAV'ın da bulunduğu bir konsorsiyum yer aldı.
    • 20.09.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:13
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    TAV'ın içinde yer aldığı konsorsiyum, Lagos Havalimanı için teklif verdi

    Dış hatlar terminalinde işletmecilik yapan TAV Havalimanları, deneyimlerini uluslararası havalimanlarında hayata geçirmek istiyor.

    Nijerya Lagos Havalimanı'nın işletmeciliğine soyunuldu

    TAV'ın içinde yer aldığı konsorsiyum, Nijerya Lagos Havalimanı dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi için açılan ihaleye teklif sundu.

    Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, konsorsiyumun TAV Havalimanları, Nahco Management ve Planet Project tarafından oluştuğu belirtildi.

    TAV ın içinde yer aldığı konsorsiyum, Lagos Havalimanı için teklif verdi #1

    Lagos Havalimanı'nın yolcu kapasitesi

    Reuters'in haberine göre, açıklamada, Lagos Havalimanı'nın 2021 yılında 1,6 milyonu dış hatta olmak üzere toplam 6,1 milyon yolcuya hizmet verdiği belirtilirken, 2019'da bu rakamın 3,2 milyonu dış hatta olmak üzere toplam 7,6 milyon olduğu ifade edildi.


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