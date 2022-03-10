TAV’ın beş havalimanı dünyanın en iyileri arasında

TAV havalimanları, ACI World tarafından ASQ ödüllerine layık görüldü.

Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) üyesi havalimanlarına yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek yapılan anketlerin sonucunda TAV Havalimanları’nın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa, Medine, Tiflis ve Üsküp havalimanlar, ASQ ödüllerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı.

EN İYİ HAVALİMANI

İzmir Adnan Menderes ve Üsküp havalimanları, Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality ASQ) programı kapsamında kendi kategorilerinde “en iyi havalimanı” ödülüne layık görüldü.

EN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI

İki havalimanı aynı zamanda, Ankara Esenboğa, Tiflis ve Medine havalimanlarıyla birlikte, salgın döneminde eklenen “en iyi hijyen uygulamaları” kategorisinde ödüllendirildi.

ACI World tarafından yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller 13-15 Eylül 2022’de Krakow’da düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.

"15 HAVALİMANINDA TOPLAM 52 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Havalimanları Grup Başkanı (COO) Kürşad Koçak, “TAV olarak 2021’de sekiz farklı ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında toplam 52 milyon yolcuya hizmet verdik. Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede yolcularımızın ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz." dedi.

"NOTU YOLCULAR VERDİ"

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ise, “Müşteri deneyiminde mükemmelliği gösteren ve dünyanın dört bir yanındaki havalimanları için bu konudaki en üst seviyeyi gösteren ASQ Ödülleri’ndeki başarısı nedeniyle TAV Havalimanları’nı tebrik ediyorum. Yolcular notunu verdi ve TAV Havalimanları ekiplerinin pandemi dönemindeki zorlu koşullarda üstün bir müşteri deneyimi sunmak konusundaki başarılı çabalarını ödüllendirdi." değerlendirmesinde bulundu.