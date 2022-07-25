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    Tavuk Adası'sına 200 milyon liralık yatırım yapılacak

    Koronavirüs salgını, izole tatil isteyenleri adalara gitmeye yönetti. Bu da adalara yapılan yatırımın artmasını sağladı. Ada turizmi artırca Tavuk Adası'na 200 milyon liralık yatırım gündeme geldi.
    • 25.07.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 17:13
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    Tavuk Adası'sına 200 milyon liralık yatırım yapılacak

    Son dönemlerde pandemi nedeniyle izole ve kalabalıktan uzak tatiller tercih ediliyor.

    Türkiye’de Bozcaada, Cunda gibi seçkin adalar iç turizmin gözdesi iken el değmemiş adalar da mercek altına alındı.

    Bu süreçte ada tatilleri ön plana çıkmaya başladı. Artan talepler bu alanda yatırımları hızlandırdı.

    Çadır, karavan ve ada tatili

    Koronavirüs döneminde izole ortamdan dolayı tercih edilen çadır ve karavan tatilleri seçeneklerine ada turizmi de eklendi.

    Yatırımlar ada turizmine doğru yönelmeye başladı. Türkiye’nin en çok beğenilen tatil bölgelerinde bu yönde geliştirme ve inşa çalışmaları başladı.

    Cunda'daki "Tavuk Adası" öne çıktı

    Şimdi Ayvalık Cunda’da bulunan Tavuk Adası, uluslararası sanat sergilerine ev sahipliği yapacak sanat alanı, kültür projeleri, Türk yemeklerinin tanıtılacağı Gastronomi projeleri, görsel sanatlar ve gösteri sanatlarının yer alacağı dünya standartlarında bir keyif adası olarak geri dönüyor.

    Tavuk Adası sına 200 milyon liralık yatırım yapılacak #1

    200 milyon liralık yatırım yapılacak

    200 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilecek projede, adanın üzerindeki kültür mirası niteliğindeki manastır estetik ve kültürel açıya uygun yeniden restore edilecek. Bu şekilde bölgeye hem miras değerini geri kazandırmak hem de yeni bir ekonomik değer sunmak amaçlanıyor.

    Adaya plaj ve hediyelik eşya satış alanları kurulacak

    İHA'nın haberine göre ada üzerinde ayrı bir alanda plaj alanı yer alacak. Plaj alanına ek olarak ada üzerinde çeşitli restoran, kafeler ve seyir terasları ile bölge esnafının kiralayarak yeme-içme, zanaat eserleri, hediyelik eşya gibi ürünleri satabilecekleri çadır alanları bulunacak.

    Tavuk Adası sına 200 milyon liralık yatırım yapılacak #2

    Tavuk Adası sına 200 milyon liralık yatırım yapılacak #3


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