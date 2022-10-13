Tavuk eti üretimi ağustosta arttı

TÜİK verilerine göre, ağustosta 215 bin 865 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yıllık yüzde 12,1, aylık bazda ise yüzde 14,4 yükseldi.

Beyaz et ve yumurta üretimine ait aylık rakamlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 215 bin 865 tona çıktı. Tavuk eti üretimi aylık bazda ise yüzde 14,4 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi de yüzde 5,1 yükselişle 1 milyar 685 milyon adede çıktı. Tavuk yumurtası üretimi aylık yüzde 7,5 artış olarak kayıtlara geçti.

Kesilen tavuk sayısında artış var

Ağustosta 121 milyon 95 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ağustos 2021'e kıyasla yüzde 11 arttı.

Bu dönemde hindi eti üretimi, yıllık bazda yüzde 15,7 artarak 5 bin 529 tona yükseldi.

AA'nın haberine göre, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, hindi eti üretimi yüzde 10,8, tavuk eti üretimi yüzde 11 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,2 artış kaydetti.