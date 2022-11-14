Tavuk eti üretimi artıyor

TÜİK istatistiklerine göre, tavuk eti üretimi eylül ayında yıllık bazda yüzde 5,7 artış gösterdi.

Her ay düzenli olarak, gıda politikalarının üretimlesinde yararlanılması üzere Türkiye'nin hayvancılık verileri, türlerine göre belirlenerek açıklanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tavuk eti ve yumurta üretimine dair kümes hayvancılığı verilerini açıkladı.

Tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,5 yükseldi



Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artarak 210 bin 77 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 6,5 yükselişle 1 milyar 719 milyon adede çıktı.

Buna göre, eylülde 210 bin 77 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 artarken aylık bazda yüzde 2,7 azaldı.

Türkiye'de eylülde 1 milyar 719 milyon 515 bin tavuk yumurtası üretimi yapıldı, yıllık bazda yüzde 6,5 ve aylık yüzde 2,1 artış kayıtlara geçti.

Eylülde 114 milyon 798 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı, Eylül 2021'e kıyasla yüzde 4,5 yükseldi.

Hindi eti üretimi, yıllık bazda yüzde 21,1 artış gösterdi

Bu dönemde hindi eti üretimi, yıllık bazda yüzde 21,1 artarak 5 bin 433 tona yükseldi.

AA'nın haberine göre ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 11,8, hindi eti üretimi yüzde 12,1, tavuk eti üretimi yüzde 10,4 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,8 artış kaydetti.