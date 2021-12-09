Tavuk eti üretimi ekimde 196 bin 590 ton oldu

Tavuk eti üretimi ekimde 196 bin 590 ton oldu

Ekim ayında tavuk eti üretimi 196 bin 590 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kümes Hayvancılığı Üretimi Ekim 2021 tarihli raporuna göre, tavuk eti üretimi 196 bin 590 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 14,5, tavuk eti üretimi yüzde 14, hindi eti üretimi yüzde 13,1 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,1 azaldı.

Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 3,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,4 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,2, hindi eti üretimi yüzde 16 azaldı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ EKİMDE AZALDI

Ekim ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 1,1 azalarak 196 bin 590 ton olarak gerçekleşti.

KESİLEN TAVUK SAYISI GERİLEDİ

Ekim ayında, bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 0,2 azalarak 109 milyon 649 bin adet oldu.

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ ARTTI

Ekim ayında, bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,7 artarak 1,69 milyar adet oldu.