Tavuk eti üretimi mayısta yüzde 5,1 arttı Mayısta 210 bin 14 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Üretim, yıllık bazda yüzde 5,1, aylık bazda da yüzde 16,4 artış gösterdi.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hayvansal ürünlerin üretimini aylık ve yıllık olarak ortaya koymaya devam ediyor.

Mayıs ayı verilerini aktaran TÜİK, tavuk eti üretiminin yıllık bazda yüzde 5,1 arttığını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 210 bin 14 tona çıktı.

Tavuk yumurtası üretimi

Tavuk yumurtası üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,05 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 644 milyon 770 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Mayısta kesilen tavuk sayısı yıllık bazda yüzde 2,1 artarak 113 milyon 762 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 14,1 arttı

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 14,1 artarak 4 bin 723 ton oldu.

Ocak-mayıs dönemindeki üretim

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 2,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,8 ve hindi eti üretimi yüzde 2,8 azaldı.