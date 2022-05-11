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    Tavuk eti üretimi yıllık yüzde 3 arttı

    TÜİK'in açıkladığı verilere göre tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı.
    • 11.05.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:40
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    Tavuk eti üretimi yıllık yüzde 3 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

    Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 202 bin 938 tona çıkarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,04 azalarak 1,65 milyar adede geriledi. Üretim aylık bazda yüzde 12,7 artış gösterdi.

    AA'nın haberine göre, Türkiye'de martta 1 milyar 653 milyon 693 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapıldı. Tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda yüzde 0,04 azalırken aylık bazda yüzde 6,3 arttı.

    Yumurta

    Hindi eti üretimi 4 bin 641 ton oldu

    Bu dönemde hindi etinin 4 bin 641 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 25,8 üretim artışı görüldü.

    Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 18,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4, tavuk eti üretimi yüzde 10,1 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı.

    tavuk


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