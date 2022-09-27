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    Tay satışında rekor fiyat 1 milyon lira oldu

    TİGEM tarafından Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen tay satışından rekor kazanç elde edildi.
    • 27.09.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 17:01
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    Tay satışında rekor fiyat 1 milyon lira oldu

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü  tarafından gerçekleştirilen tay satışı büyük ilgi gördü.

    TİGEM tarafından satışa koyulan ve TJK’nın ev sahipliğinde Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen tay satışında rekor fiyatlar konuşuldu.

    En yüksek fiyat, 1 milyon lira ile "Sürgün Kral" isimli taya verildi

    Karacabey elit taylarından 19 tayın satışının gerçekleştiği açık artırmada Sürgün Kral isimli taya 1 milyon lira verilirken, bu rakam açık artırmadaki en yüksek meblağ oldu.

    Sürgün Kral’ı satın alan Birkan Bora Akarsu, ihalenin ardından İHA’ya yaptığı açıklamada, “Hedefimizde olan bir taydı. Bilerek girdiğimiz bir ihaleydi. Hayırlısı olsun. Güveniyoruz kendisine. İnşallah ayakları düz bassın. Diğer satılan tayların da ayakları düz bassın. Hedefimiz büyük yarışlar. İnşallah hayırlısı olur.” ifadelerini kullandı.

    TİGEM, 18 tayın satışından toplamda 7 milyon 180 bin lira gelir elde etti.

    Tay satışında rekor fiyat 1 milyon lira oldu #1


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