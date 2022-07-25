Taze incir ihracatı hedef büyüttü

Taze incir üreticileri, ihracat gelir hedeflerini artırarak 100 milyon dolara çıkarttı.

İncir üretim merkezlerinin bağlı olduğu Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, bir açıklama yaparak, Türkiye'nin üretiminde lider olduğu taze incirde bu sezonki ihracat hedefini ortaya koydu.

Sarı lop ve Bursa siyahı incirin ihracat tarihleri açıklandı

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatın, sarı lop taze incirde 26 Temmuz'da, Bursa siyahında ise 28 Temmuz'da başlayacağını belirtti.

Bursa siyah incirin en büyük alıcısı Almanya

AA'nın haberine göre, geçen yıl 40 ülkeye ihraç edilen Bursa siyahında ilk sırada 27 milyon dolarla Almanya'nın yer aldığını aktaran Uçak, 39 ülkeye gönderilen sarı lop ihracatında ise Rusya'nın 3,1 milyon dolarla birinci sırada olduğunu vurguladı.

"Taze incir ihracatı 2021'te yüzde 17'lik artış gösterdi"

Türkiye'nin geçen yıl taze incir ihracatından 70 milyon dolarlık döviz geliri elde ettiğini kaydeden Uçak, "Taze incir ihracatımızın 60 milyon dolarlık büyük dilimi Bursa siyah incirinden elde edildi. Sarı lop incirinin ihracatı ise 10 milyon dolar oldu. Taze incir ihracatımız 2021 yılında bir öncesi seneye oranla yüzde 17'lik artış gösterdi.





2022 hedefi 100 milyon dolar

2022 yılında ise taze incirde 100 milyon dolar ihracat hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.