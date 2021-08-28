Taze meyve sebze sektörüne iki destek geldi

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları, taze meyve sebze ihracatında parti başına 1.700 lira olan analiz ücretlerinin 1.300 liraya düşürülmesi sözünü aldı.

Narenciye sezonuna sayılı günler kala Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan da narenciye ürünleri ihracatına çifte destek geldi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den aldıkları sözle ilgili bilgi verdi.

Türkiye’nin narenciye ürünleri ihracatında Avrupa Birliği’nin yüzde 20’lik payla önemli bir ihraç pazarı olduğu bilgisini veren Uçak, Bakan Pakdemirli ile görüştüklerini, narenciye ürünlerinde yüzde 100 olan analiz sıklıklarının azaltılması talebinde bulunduklarını dile getirdi.

PORTAKAL, MANDALİNA, GREYFURT VE LİMON İHRACATINDA PESTİSİT ANALİZ SIKLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Uçak, "Avrupa Birliği’ne portakal, mandalina, greyfurt ve limon ihracatında pestisit analiz sıklığı yüzde 50’ye düşürüldü. Bakanlık bu gelişmeyi resmi yazıyla acele kodlu Zirai Karantina Müdürlükleri ve ilgili birimlere iletti. Bu değişiklik Türk ihracatçısının rekabetçiliğine olumlu yansıyacak. Bizlere güveni ve desteği için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye ihracatçılarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği’ne narenciye ve nar ihracatımızı 202 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkararak teşekkürümüzü daha anlamlı kılmak için çalışacağız" diye konuştu.

ANALİZ ÜCRETLERİNDE İNDİRİM SÖZÜ ALINDI

Taze meyve sebze ihracatında parti başına 1.700 lira analiz ücretlerinin Türk ihracatçısının rekabetçiliğini olumsuz etkilediğini, bu konuda Bakan Pakdemirli’den analiz ücretlerinde indirime gidilmesi talebinde bulunduklarını da dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Bakan Pakdemirli’den 1.700 lira olan analiz ücretlerinin 1.300 liraya indirilmesi sözünü aldıklarını sözlerine ekledi.