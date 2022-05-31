TBB'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar seçildi

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bugünkü toplantının ardından Alpaslan Çakar getirildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu görüşmesinde, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni görevlendirmeye oy birliği ile karar verildi

AA'nın açıklamasına göre kurum, "TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Alpaslan Çakar (Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği'ne Abdi Serdar Üstünsalih'in (Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü) seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." şeklinde bilgi verdi.

Çakar, genel kurulda konuştu

TBB Genel Kurulu’nda konuşan Çakar, küresel ekonominin zor bir dönem geçirdiğini kaydederek “Yakın dönemde küresel ve jeopolitik risklerde doğru yönettiğimizi gördük, kamu destekleri faydalı oldu buna rağmen borçluluk oranları gerek hane halkı gerekse kamu özel ülkelerde gelişmiş ve gelişen ülkelerin gerisinde. Kamu kesimi açığı ve borç stokunun yönetilebilir düzeyde olacağını düşünüyoruz.” dedi.