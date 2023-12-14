TBMM'de bütçe görüşmeleri ertelendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi haberi üzerine Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen bütçe görüşmelerine yarına kadar ara verildi.

AA

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken, kürsüye gelen Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasının sonunda kalp krizi geçirmişti. Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma alınan Bitmez, bugün hayatını kaybetti.

Bitmez'in vefat haberi üzerine TBMM Genel Kurulunda devam eden bütçe görüşmeleri, yarına ertelendi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerini görüşülüyordu.

Milletvekili Hasan Bitmez'in ölüm haberi gelince Meclis'teki görüşmeler devam etmedi

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplanan Genel Kurul'da süren görüşmeler sırasında, önceki gün TBMM Genel Kurulunda yine bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşurken rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan SP'li Hasan Bitmez'in ölüm haberi geldi.

Bunun üzerine bütçe görüşmelerine kısa bir süre ara verildi.

Siyasilerden taziye mesajı

Verilen aranın ardından Meclis Başkanvekili Önder, Bitmez'in ölüm haberini duyurarak, taziye mesajını iletti. Ardından grup başkanvekilleri söz alarak, taziye mesajlarını iletti.

Erhan Usta: Burası temposu yüksek bir yer

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meclis'teki tedbirlerin bu tür rahatsızlıklar için yetersiz olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

Daha tedbirli olmak gerekir çünkü burası temposu yüksek bir yer. Bu anlamda, bu tedbirlerin de artırılması gerektiğini düşünüyorum.

Grup başkanvekillerinin ardından, Meclis Başkanvekili Önder, Genel Kurulda bulunan bakanlara söz verdi.

Vedat Işıkhan: Yüce Meclisimizin başı sağ olsun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şöyle konuştu:

Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, sevdiklerine başsağlığı mesajımı iletmek istiyorum. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok üzüldük. Allah böyle acılar yaşatmasın. Yüce Meclisimizin de başı sağ olsun.

Mehmet Nuri Ersoy: Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Bitmez'in vefati ile ilgili üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

Sayın Hasan Bitmez'in acı kaybını büyük bir hüzünle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün Meclisimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun; ailesine sabırlar diliyorum.

Ardından Danışma Kurulu kararıyla TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü çalışmalarına ara verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)