TBMM'de kripto para düzenlemesiyle ilgili toplantı yapıldı

Hükümet ve çeşitli kurumlardan yetkililer, toplantıda bir araya geldi. Taraflar, düzenleme konusunda görüşlerini sunacak.

Türkiye'de kripto para ile ilgili yasal düzenleme hazırlığı doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor.

AK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, düzenlemeye ilişkin TBMM'de sektör temsilcileri ve uzmanlar ile görüştü.

Toplantı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirildi.

TBMM'DE KRİPTO PARA MESAİSİ

Toplantıya; Elitaş ve Ünal'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Genel Müdürü Hakan Ertürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Daire Başkanı Haldun Nigiz katıldı.

TARAFLAR GÖRÜŞLERİNİ BİLDİRECEK

Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Mustafa Cerit, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Mahmut Okur, Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Karpuz, Merkez Bankası Hukuk Müşaviri Erman Çete ve Twitter platformu üyelerini temsilen 8 kişi de toplantıda yer aldı.

Katılımcılar, toplantıda söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin raporlarını sunarak, görüşlerine bildirecek.

TÜM PAYDAŞLARIN FİKİRLERİ ALINACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kripto para konusunda uzman isimlerle, Meclis'te çarşamba günü bir araya geleceklerini söylemişti.

Yasa tekliflerine, toplumun tüm paydaşlarının fikirlerini aldıktan sonra son halini verdiklerine işaret eden Elitaş, "Platformda akşam bine yakın dinleyici, katılımcı vardı. 'Sizleri teker teker dinleme imkanımız mevcut değil, içinizden bu konuyu en iyi bilenler gelsin.' dedik. Onlar gelecekler. 5 kişi seçmişler. Çarşamba günü saat 13.30'da parlamentoda toplanacağız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız aradı, 'Bu konuyu bilen genel müdürümüzü gönderelim.' dedi. Bir de bu konuyla ilgili akademisyen arkadaşlarımız var. Onlar da gelecekler. Toplam 8 kişilik bir heyet, bu konuyla ilgili görüşmeler yapacağız." demişti.