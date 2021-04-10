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- Tcaret Bakanlığı'ndan 636 firmaya, dahilde işleme izin belgesi verildi
Tcaret Bakanlığı'ndan 636 firmaya, dahilde işleme izin belgesi verildi
Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 636 firma için izin belgesi düzenledi.
- AA
- 10.04.2021 - 09:03
Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen değişiklikte bulundu.
Bakanlığın dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 636 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 5 yurt içi satış ve teslim, 5 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.
FİRMA TALEPLERİNE İSTİNADEN İPTAL GERÇEKLEŞTİ
Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 18, resen iptal edilen belgelerin sayısı 2 oldu