TCMB, 10 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

Aralık ayının başında döviz artışını dizginleyebilmek için Merkez Bankası'nın yaptığı üçüncü müdahalesinin miktarı 687 milyon dolar olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." açıklaması ile duyurmuştu.

TOPLAM 5 MÜDAHALE YAPILDI

TCMB, aralık ayında 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.





ÜÇ MÜDAHALENİN TOPLAMI 2 MİLYAR 35 MİLYON DOLAR OLDU

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Üçüncü 10 Aralık tarihli doğrudan müdahale 687 milyon dolar oldu. Böylece üç müdahalede toplam satış miktarı 2 milyar 35 milyon dolara ulaştı.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.