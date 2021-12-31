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    TCMB, 10 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

    Aralık ayının başında döviz artışını dizginleyebilmek için Merkez Bankası'nın yaptığı üçüncü müdahalesinin miktarı 687 milyon dolar olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 11:53
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    TCMB, 10 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." açıklaması ile duyurmuştu.

    TOPLAM 5 MÜDAHALE YAPILDI

    TCMB, aralık ayında 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.

    TCMB, 10 Aralık taki müdahalenin miktarını açıkladı #1

    ÜÇ MÜDAHALENİN TOPLAMI 2 MİLYAR 35 MİLYON DOLAR OLDU

    TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Üçüncü 10 Aralık tarihli doğrudan müdahale 687 milyon dolar oldu. Böylece üç müdahalede toplam satış miktarı 2 milyar 35 milyon dolara ulaştı.

    TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

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