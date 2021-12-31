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- TCMB, 10 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı
TCMB, 10 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı
Aralık ayının başında döviz artışını dizginleyebilmek için Merkez Bankası'nın yaptığı üçüncü müdahalesinin miktarı 687 milyon dolar olarak açıklandı.
- Haber Merkezi
- 31.12.2021 - 11:48
- Güncelleme : 31.12.2021 - 11:53
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." açıklaması ile duyurmuştu.
TOPLAM 5 MÜDAHALE YAPILDI
TCMB, aralık ayında 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.
ÜÇ MÜDAHALENİN TOPLAMI 2 MİLYAR 35 MİLYON DOLAR OLDU
TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Üçüncü 10 Aralık tarihli doğrudan müdahale 687 milyon dolar oldu. Böylece üç müdahalede toplam satış miktarı 2 milyar 35 milyon dolara ulaştı.
TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.