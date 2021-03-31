TCMB 2020 yılı için brüt yüzde 12 kâr payı dağıtacak

TCMB 2020 yılı için brüt yüzde 12 kâr payı dağıtacak

Merkez Bankası İdare Merkezi'nin 2020 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulunu dün gerçekleştirmişti.

Genel Kurulunca hissedarlara 2020 yılı kâr payı olarak 90 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 ödeme yapılması kararlaştırıldı.

KÂR PAYLARI BUGÜNDEN İTİBAREN ÖDENMEYE BAŞLANACAK

Kararın belirtildiği ilanda, kâr payının, bugünden itibaren TCMB şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerce, bulunmadığı yerlerde ise Ziraat Bankası şubeleri tarafından ödeneceği belirtildi.

2026'DA ZAMAN AŞIMINA UĞRAYACAK

Söz konusu kar paylarına ait 90 numaralı kupon bedellerinin 31 Mart 2026'da mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacağı bildirildi.