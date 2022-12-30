TCMB 2023 yılı para ve kur politikası metnini açıkladı

TCMB, kredilerin ani değişimler göstermeyecek şekilde dengeli ve istikrarlı gelişimini sağlayacağı hedefini ortaya koydu.

2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uygulayacağı 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi yayınlandı.

Strateji metninde kredi ve fonlama ile ilgili bölümlerde, TCMB kredilerin ani değişimler göstermeyecek şekilde dengeli ve istikrarlı gelişimini sağlayacağı maddesi öne çıktı.

Rezerv TL istikrarı desteklenecek

Kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonunun 2023 enflasyon patikasıyla uyumlu olması sağlanması; kredi, likidite ve teminat politikaları bu amaçlar doğrultusunda kararlılıkla kullanılması; fonlama kompozisyonu liralaşma odaklı para takasının (swap) ağırlığının azaltılacağı doğrultuda geliştirilmesi; rezerv yönetiminde kaynak çeşitliliği politikası ile uluslararası rezervlerdeki istikrarlı artış eğiliminin sürmesinin sağlanması ve artan rezerv TL istikrarını desteklemesi para politikasının en önemli çıktılarından oldu.

Madde madde 2023 yılı para politikası

Merkez Bankası'nın 2023 yılı para politikası ve liralaşma stratejisi temel çerçevesi:

Fiyat istikrarını sağlamak için tüm araçlar kullanılmaya devam edilecek

1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, sahip olunan tüm araçlar kullanılmaya devam edilecektir. Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar gözetilecektir. TCMB’nin bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi güçlendirilerek uygulanmaya devam edilecektir.

Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5

2. Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, Hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Enflasyon Raporu’nda açıklanan tahminlerara hedef olarak kullanılarak, para politikası enflasyonu orta vadeli hedefine kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

Piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanacak

3. TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecektir.

2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60

4. Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikalar, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk Lirası'nın (TL) ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Bu kapsamda, 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenmiştir. Bankaların fonlama, teminat ve kredi kanallarını kullanım imkanları liralaşma hedefleri doğrultusunda kalibre edilecektir.

APİ, fonlamanın temel unsuru haline getirilecek

5. TL likidite yönetiminde Açık Piyasa İşlemleri (APİ) kanalıyla yapılan fonlamanın payı kademeli bir şekilde artırılacak ve APİ, fonlamanın temel unsuru haline getirilecektir.

Üretimi artıran faaliyetler yürütülecek

6. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetler, 2023 yılında öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile desteklenecektir.

Dalgalı döviz kuru rejime devam

7. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır.

Döviz rezervleri artırılacak

8. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve rezervlerin artırılmasına devam edilecektir.

Pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri faza geçilecek

9. Dijital Türk Lirası Ağı üzerinde ilk ödemeler başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. DijitalTürk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımları ile genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir.

Şeffaf iletişime devam

10. TCMB, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir.