TCMB aralık ayı fiyat değişimleri raporunu açıkladı

Merkez Bankası aralık ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayınladı. Değerlendirmede, döviz kurunda yaşanan gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde yayınlanan özette, "Tüketici fiyatları aralık ayında yüzde 13,58 oranında artmış, yıllık enflasyon 14,77 puan yükselişle 2021 yılını yüzde 36,08 seviyesinde tamamlamıştır." açıklamasında bulunundu.

"ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞE EN BELİRGİN KATKI TEMEL MAL VE GIDA ALT GRUBUNDAN GELDİ"

Yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda yükseldiğini, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının temel mal ve gıda alt grubundan geldiğini belirten açıklama şöyle devam etti:

"Bu dönemde birçok kalem üzerinde döviz kuru gelişmelerinin yansımaları hissedilirken, kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatlar özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda artmıştır.

OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Dayanıklı tüketim malları arasında da otomobil fiyatlarındaki artış dikkat çekmiştir. Gıda grubunda yıllık enflasyon taze meyve ve sebze kalemlerinde görece daha ılımlı seyrederken, girdi maliyetlerinin etkisiyle taze meyve ve sebze dışı kalemlerde kayda değer bir oranda yükselmiştir.





ENFLASYONDA DÖVİZ KURUNUN ETKİSİ

Uluslararası enerji fiyatlarında bu dönemde gerileme izlenirken, döviz kuru gelişmelerinin yansımalarıyla başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür olmak üzere yurt içi enerji fiyatlarındaki artışlar devam etmiştir.

LOKANTA-OTEL GRUBU FİYATLARINDAKİ HIZLANMA BELİRGİN

Hizmet grubunda da yükselişler genele yayılırken, bilhassa lokanta-otel grubu fiyatlarındaki hızlanma gıda enflasyonundaki görünümün de etkisiyle belirgin olmuştur.





ÜRETİCİ FİYATLARI KAYNAKLI BASKILAR GÜÇLÜ SEYRETTİ

Türk Lirası'ndaki değer kaybı, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ile tedarik zincirlerinde devam eden aksamalar neticesinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar oldukça güçlü seyretmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve ana eğilimleri belirgin bir yükseliş göstermiştir."

“KUR GEÇİRGENLİĞİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜKSEK BİR ORANDA ARTTI”

TCMB, kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatların özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda arttığını ifade etti.