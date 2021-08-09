TCMB ATM'lerden yapılan EFT ücretini artırdı

TCMB, ATM'den yapılan EFT'de ücret artırılması da dahil olmak üzere ticari kredi kullanımı nedeniyle banka ve finansman kuruluşlarının aldığı ücretlere ilişkin düzenleme yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), ticari kredi kullanımı nedeniyle banka ve finansman kuruluşlarının aldığı ücretlere ilişkin yaptığı düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı.

ALINAN BAZI ÜCRETLER, TİCARİ KREDİLER KATEGORİSİ KAPSAMINDAN ÇIKARTILDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde yapılan düzenlemeye göre, proje, satın alım ve birleşme, özelleştirme, yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler, ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmeyecek.

REHİN VE İPOTEK TESİSLERİ İLE EKSPERTİZ İŞLEMLERİNDEKİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ÖDENEN TUTARIN YÜZDE 15’İNİ GEÇEMİYOR

Düzenlemeye göre ayrıca, kredinin tahsisinden kapatılmasına kadar geçen süre içinde yapılacak taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin ve ipotek tesisleri ile ekspertiz işlemlerinden alınabilecek ücret, bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde 15 fazlasını geçemeyecek. Önceki düzenlemede bu ücret, bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarla sınırlıydı.

EFT'DE ATM'LERDEN YAPILAN İŞLEM ÜCRETİ YÜKSELDİ

Tebliğle ATM'lerden yapılan EFT işlemlerinden alınan ücret de artırıldı. Buna göre işlem tutarı 1.000 liranın altındaki EFT işlemlerinin ATM'den yapılması halinde alınan ücret 2 liradan 4 liraya çıkarıldı.

EFT'DE ESKİDEN 5 LİRA ALINAN İŞLEM 8 LİRA OLDU

EFT işlem tutarının 1.000 ile 50 bin lira arasında olması halinde alınacak ücretlerden 2 lira, 5 lira ve 10 lira olarak belirtilen tutarlardan 5 lira olanı 8 lira olarak yeniden belirlendi.

YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLMİŞ KARTLARIN KULLANILDIĞI İŞLEMLERDE AZAMİ ÜYE İŞYERİ ÜCRETİ YÜZDESİ ARTIRILDI

Tebliğin "Üye işyeri ücretleri" başlıklı 20. maddesinde yapılan değişikliğe göre, yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti de yüzde 1.60'dan yüzde 1.90'a yükseltildi.

“FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ” TABİRİ GETİRİLDİ

Aynı gazetede yayınlanan ve finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde yapılan değişiklikle, tebliğin tanım maddesinde yer alan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği" ibaresi "Finansal Kurumlar Birliği" olarak değiştirildi.

EFT ücretleriyle ilgili bu tebliğ kapsamında yer alan 12. maddede de aynı düzenleme yapıldı.