TCMB: Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Haftalık yayımlanan bültenler banka mevduatlarının geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 12 Eylül ile biten haftada 392 milyar 225 milyon 561 bin lira artarak 25 trilyon 177 milyar 718 milyon 277 bin liradan 25 trilyon 569 milyar 943 milyon 838 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,6 artışla 14 trilyon 170 milyar 92 milyon 705 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,7 artışla 8 trilyon 289 milyar 914 milyon 963 bin lira oldu.

YABANCI PARA MEVDUATI

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 240 milyar 364 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 201 milyar 554 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 12 Eylül itibarıyla 1 milyar 439 milyon dolarlık artış görüldü.