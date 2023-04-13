TCMB, bankaların raporlamalarına esneklik getirdi Reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla yapılan raporlamalarda değişikliğe gidildi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Liralaşma Stratejisine hizmet eden kararları üst üste almaya devam ediyor.

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi

Merkez Bankası, reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla 2018'de kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin kapsamında esnekliğe gitti.

Özet döviz pozisyon raporlaması süre ve kapsamında kolaylık

Bankalardan edinilen bilgiye göre, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne (SRVTS) özet döviz pozisyon raporlamasına ilişkin bildirim yükümlülüğünde süre ve kapsam bakımından kolaylaştırmalar yapıldı.

Raporlama alt sınırı artırıldı

Buna göre, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne raporlama yükümlülüğünü doğuran kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltildi.

Deprem bölgesine muafiyet tanındı

Firma merkezi, olağanüstü hal ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutuldu.

Özet döviz pozisyon raporu bildirim süresi değişti

Aylık özet döviz pozisyon raporunun en geç bildirim süresi "takip eden ayın ilk 10 iş günü" yerine "takip eden ayın son günü" olarak değiştirildi.

Kredi bakiyesine göre firmaların raporlamasına erteleme

Ayrıca, toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelendi.

Toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar içinse Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023’e uzatıldı.