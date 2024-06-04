TCMB Başkanı Fatih Karahan, bugün Meclis'te sunum yapacak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki ilk sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor.

AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine bugün bir bilgilendirme yapacak.

Karahan, göreve başlamasının ardından ilk kez Meclis'te milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki ilk sunumunda; küresel ekonomi, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası konularının öne çıkması beklentisi hakim.

Belgilendirme, TCMB Kanunu'nda yer alıyor

TCMB Kanunu'na göre, Merkez Bankası Başkanı'nın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

Toplantı bugün

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 4 Haziran'da saat 15.30'da toplanacak.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadele konuşulacak

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi ve Merkez Bankası'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, Fatih Karahan'ın toplantısının öne çıkan başlıklarını oluşturması bekleniyor.