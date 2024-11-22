TCMB Başkanı Fatih Karahan, İSO Meclisi'ne gündemi değerlendirecek

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, zaman zaman iş dünyasının oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor.

Karahan, bu kez de 27 Kasım Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin olağan toplantısına katılarak değerlendirmelerde bulunacak.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, kasım ayı olağan toplantısı, “Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi” ana gündemiyle Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

GÜNDEMİ DEĞERLENDİRECEK

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya, TCMB Başkanı Fatih Karahan, konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.