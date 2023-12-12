TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: Fiyat istikrarı reel sektör açısından önemli TCMB Başkanı Erkan, DEİK'in toplantısında iş dünyasına hitaben yaptığı konuşmada, fiyat istikrarı misyonunun reel kesimi yakından takip etmeyi gerektirdiği yönünde bir açıklama paylaştı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, iş dünyasının temsilci kuruluşları ile konuşarak, bu kurumların üyelerinin sorun ve çözüm önerilerini dinliyor.

Erkan, son olarak DEİK'in İstanbul'daki merkezinde gerçekleştirdiği toplantısında konuştu.

Erkan, surada yaptığı konuşmada, merkez bankacılığının fiyat istikrarı misyonunun, genel denge ve sürdürülebilirlik perspektifiyle ekonominin reel kesimini de yakından takip etmeyi gerektirdiğini dile getirdi.

Erkan, fiyat istikrarının reel sektör açısından önemine dikkati çekerek, merkez bankalarının toplumsal refaha katkılarının ancak fiyat istikrarına odaklanan para politikasıyla gerçekleştiğini ifade etti.

DEİK, toplantıya dair açıklama yaptı

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında DEİK Başkanı Nail Olpak'ın başkanlığındaki Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, iş dünyasının beklenti ve talepleri ile TCMB'nin reel sektör için destek adımları ele alındı.

TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, toplantıda, fiyat istikrarının reel sektör açısından önemine dikkati çekti.

"Fiyat istikrarı misyonu için reel sektörü takip gerekiyor"

Merkez bankalarının toplumsal refaha katkılarının ancak fiyat istikrarına odaklanan para politikasıyla gerçekleştiğini vurgulayan Erkan, şu ifadeleri kullandı:

Bununla birlikte merkez bankacılığının fiyat istikrarı misyonu, genel denge ve sürdürülebilirlik perspektifiyle ekonominin reel kesimini de yakından takip etmeyi gerektirmektedir.

"Öngörülebilirliğin artması Türkiye'nin potansiyeli açısından önemli"

Erkan, Türkiye'nin, konumu itibarıyla hem ticaretin geçiş yolu olması hem de üretim üssü olabilme kapasitesi açısından dünya ticaretinden pay alma konusunda önemli bir potansiyeli bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Fiyat istikrarı yoluyla öngörülebilirliğin artması, sizlerin bu potansiyeli gerçekleştirmesinin en güçlü destekçisi olacaktır.

"TCMB Başkanımızın iş dünyamızla istişare halinde olması bizi son derece memnun ediyor"

DEİK Başkanı Olpak da DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'nda TCMB Başkanı Erkan'ı ağırlamanın, iş dünyası açısından çok değerli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

Her zaman söylediğimiz gibi istişare kültürünü çok önemli buluyoruz. Sayın Erkan ve beraberindeki heyetle küresel ekonomideki gelişmeleri, yeni küresel eğilimleri ve Türkiye'nin bu denklemde avantajlı bir konum elde edebilmesi için atılacak adımları istişare ettik. Türkiye, finansal istikrarı sağlamaya yönelik atılan adımları ve yürütülen dezenflasyon programını; yatırım, üretim ve ihracat performansına halel getirmeyen bir süreç üzerinde sürdürüyor. Bu çerçevede TCMB Başkanı ile hem ihracat performansımızı olumlu etkileyebilecek konularda hem de iş dünyamızı ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Erkan da TCMB'nin reel sektör için önem teşkil eden başlıklarında bizi bilgilendirdi ve atılacak adımları aktardı. Başkanımızın iş dünyamızla istişare halinde olması bizi son derece memnun ediyor.

Türk Eximbank'ın ticari bankaların teminat yapısı ile çalışmaya başlaması konuşuldu

Bu arada, konuştuğumuz önemli başlıklardan birisi de yönetim kurulu üyesi olduğum Türk Eximbank'ın aldığı yönetim kurulu kararı ile ticari bankaların teminat yapısı ile çalışmaya başlaması oldu. İş dünyası tarafından uzun bir süredir dile getirilen Eximbank'ın teminat mektubu dışında teminatlarla da çalışması talebini olumlu karşılayan Eximbank'ın bu kararının, ekonomi yönetimimizin reel kesime verdiği desteklerle uyumlu çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)