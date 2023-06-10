TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın makam odasından ilk fotoğrafı Merkez Bankası Başkanlığını Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'ndan devralan Dr. Hafize Gaye Erkan, bankanın makam odasında çalışmalarına başladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Dr. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nda düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Şahap Kavcıoğlu’ndan devraldı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı'na atandıktan sonraki ilk açıklamasını da devir-teslim töreninde yapmıştı.

Bugün de Hafize Gaye Erkan'ın makam odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Mehmet Şimşek de Erkan'ın mükemmel bir seçim olduğunu duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Erkan'ın çalışmalarını takdir ettiğini ve birlikte çalışmaktan duyacağı memnuniyeti belirten bir açıklama paylaştı.

Başkanlık şartları

TCMB sitesinde, Başkanlık makamı için, Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir dönem için atandığı, bu sürenin sonunda yeniden atanabileceği, başkanın (Guvernör) yüksek öğrenim görmüş, maliye, iktisat ve bankacılık alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olması şartları arandığı beliriliyor.

Görev, temsil ve yetki

Merkez Bankası'nın sitesinde göre, başkanın yetkileri şöyle tanımlanıyor:

Başkan, en yüksek icra amiri sıfatıyla Bankayı sevk ve idare eder, yurt içinde ve dışında temsil eder.



Başkan ilgili Kanun hükümlerinin ve Banka Meclisi tarafından alınacak kararların yürütülmesini sağlamak, ilgili Kanunla Bankaya verilen görevlerin ifası için uygun bulacağı tedbirleri almak ve gerekli göreceği hallerde, bunlar hakkında Banka Meclisine tekliflerde bulunmak ile yetkilidir.