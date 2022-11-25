TCMB Başkanı Kavcıoğlu bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeleri aktardı

Merkez Bankası'nın yayınladığı yılın ikinci finansal istikrar raporunun önsözünde TCMB Başkanı Kavcıoğlu, bankaların geldiği olumlu aşamayı gözler önüne serdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci finansal istikrar raporunu açıkladı.

Finansal istikrar raporunun önsözünde açıklamaları yer alan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankacılık sektörünün, likidite, kârlılık ve sermaye yeterliliği göstergelerindeki olumlu görünümün güçlenerek devam ettiğini ifade etti.

"Olumlu görünüm güçleniyor"

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Mevduat dağılımında Türk lirası güçlenirken, finansal sistemin yurt dışı fonlamaya bağımlılığı azalmaktadır. Bankacılık sektörünün, likidite, kârlılık ve sermaye yeterliliği göstergelerindeki olumlu görünüm de güçlenerek devam etmektedir.” dedi.

"Türk Lirası cinsinden varlık ve fonlama talebi arttı"

Kavcıoğlu son dönemde alınan tedbirlerin firma ve hanehalkı bilanço dengelerini güçlendirdiğini, Türk Lirası cinsinden varlık ve fonlama talebini artırdığını vurgulayarak, "Sermaye piyasalarına katılım yaygınlaşırken, finansal sistemde bankacılık sektörünün yükü hafiflemekte ve finansal derinleşme sayesinde sermaye araçlarının tabana yayılması desteklenmektedir.

"Finansal kesimin aktif kalitesi tarihsel olarak en iyi seviyesinde"

Güçlenen hanehalkı ve reel sektör bilançolarının da desteği sayesinde, bankacılık başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi de tarihsel olarak en iyi seviyesindedir. Tüm bu gelişmeler, sistemdeki temel risk unsurlarından olan ve kalıcı fiyat istikrarını yakalamamızın önündeki engellerin başında gelen para ikamesini azaltarak Türk Lirasını sistemin asli unsuru yapmayı amaçlayan liralaşma adımlarımız neticesindedir. Hem iç hem de dış dengeleri gözeterek yürüttüğümüz bu süreç, belli bir olgunluğa ulaşmış ve ilk neticelerini vermeye başlamıştır. Bu adımların kamuoyu tarafından takibi ve daha iyi anlaşılması açısından da raporumuz önem arz etmektedir. Raporumuzda liralaşma uygulamaları ve etkilerine ilişkin değerlendirmelerimizi de aktarmaktayız." ifadelerine yer verdi.

"Aktif kalitesi göstergeleri iyileşmeye devam ediyor"

İHA'nın haberine göre, raporun genel değerlendirmesinde bankaların görünümü ile ilgili olarak "Bankacılık sektörünün tarihsel olarak en güçlü seviyesine ulaşan aktif kalitesi göstergeleri daha da iyileşmektedir. Nominal kredi büyümesinin yanı sıra TGA ilavelerindeki ılımlı seyrin katkısıyla TGA oranındaki azalış eğilimi devam etmekte olup, söz konusu iyileşme kredi türlerinin geneline yaygın olarak görülmektedir. Bireysel ve firma TGA tahsilatlarının TGA bakiyesine oranı geçmiş dönem ortalamasının üzerindedir.





Yakın izlemedeki kredi oranındaki iyileşme devam

Yakın izlemedeki kredi oranındaki iyileşme devam etmektedir. Yakın izlemedeki kredilerin önemli bir kısmının gecikmesi olmayan kredilerden oluşması ve bankaların ihtiyatlılık gereği salgın döneminden itibaren tüm kredi sınıfları için yüksek oranlarda karşılık ayırmaları aktif kalitesine ilişkin riskleri sınırlamaktadır." denildi.

Kredi kullandırımı 12 kat arttı

Rapora göre, uygulanan makroihtiyati politikalar neticesinde KOBİ, ihracat ve yatırım kredilerinin ocak-eylül dönemindeki net kullandırımı önceki yıla kıyasla 65 milyar TL'den 878 milyar TL'ye gelerek 12 kat artış gösterdi.

Reel sektörün finansal varlıkları, yükümlülüklerine kıyasla güçlü artışını sürdürürken; likidite, kârlılık ve borç ödeme göstergelerindeki olumlu görünüm korunuyor.

Reel sektörün net döviz açık pozisyonu 2022 yılında 32,7 milyar dolar azalarak son 12 yıldaki en düşük seviye olan 89,1 milyar dolara geriledi.

Hanehalkı ve reel sektörün finansal dayanıklılık göstergelerindeki iyileşme devam etmekte ve emsal ülkelere göre olumlu yönde ayrışıyor.

Hanehalkı yabancı para tercihi azalıyor

Hanehalkı TL mevduatı ve TL cinsinden finansal varlıkları belirgin düzeyde artarken, hanehalkının yabancı para mevduat tercihi azalıyor.

Güçlenen hanehalkı ve reel sektör bilançoları sayesinde, bankalar başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi iyileşmeye devam ederek sektörün TGA oranı yüzde 2,2 ile tarihsel olarak en düşük seviyesine ulaştı.

Bankaların dış borçları azalırken, güçlü yabancı para likidite tamponları ile bankaların likidite şoklarına karşı dayanıklı yapısı korunuyor.