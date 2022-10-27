TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,2

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporu sunumunda orta vadeli enflasyon beklentisini açıkladı. Buna göre enflasyon beklentisi 2022 sonunda yüzde 65,2, 2023 sonunda yüzde 22,3 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporu sunumunu yaptı.

"2024 sonunda enflasyon yüzde 8,8'e inecek"



Kavcıoğlu'nun bilgilendirme toplantısında sunduğu 2022'nin son çeyreğine ait enflasyon raporuna göre, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 65,2, 2023 sonunda yüzde 22,3 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." oldu.

Şahap Kavcıoğlu: 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,2 ViDEO

"Küresel risklerin önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor"

Kavcıoğlu, sunumunda verilerdeki yükselişe işaret ederek "2023 yılına ilişkin büyüme tahminleri önceki rapor dönemine göre küresel ölçekte önemli ölçüde aşağı yöne güncellenmiştir. Küresel risklerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor. Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti." dedi.

"İşsizlik yüzde 9,6'ya geriledi"



Üretim yapısı ve sanayi üretimindeki gelişmelere değinen Kavcıoğlu, iş gücündeki artışa vurgu yaparak işsizliğin yüzde 9,6'ya gerilediğini vurguladı.





Kavcıoğlu'nun sunumunda öne çıkanlar:



"Türkiye ekonomisi üst üste üç çeyrek yapısal gelişme gösterdi.

2022 yılında ihracatta üst üste rekorlar yaşandı.

İhracat 250 milyar doları aştı.

Üçüncü çeyrekte ihracat yatay seyir izledi.

Küresel risklere bağlı olarak, ihracattaki riskler bir önceki rapora göre arttı.

Pandemi sonrasındaki süreçte ürün ve pazar çeşitliliğimiz arttı.

Ağustostaki ihracat kredilerinin, toplam krediler içindeki payı yüzde 28 arttı.

Turizm gelirleri memnuniyet vericidir.

Enflasyonada ılımlı yavaşlama ve gerileme oldu.

Üretici fiyat artışları tarihsel ortalamanın üzerinde seyrediyor.

Politika faizini ağustosa göre 350 baz puan düşürdük.

Petrol fiyatlarını yukarıya doğru güncelledik.

Gıda fiyatlarının 2022 yüzde 75 artacağını öngördük.

Liralaşma stratejisi kapsamında bankacılıkta, mevduatta ve ihracatta adımlar atılıyor. TL mevduat payı istikrarlı bir şekilde artıyor."