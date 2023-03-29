TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Depremin ekonomik etkilerinin telafi edileceğini öngörüyoruz TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Ankara Sanayi Odası'nın meclis toplantısına konuştu. Kavcıoğlu, istihdamın arttığını, enflasyonun düşmesi ve büyümenin artmasının beklendiğini dile getirdiği konuşmasında, depremin ekonomiye verdiği etkisinin telafisine de değindi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) 60. yılı etkinlikleri kapsamında Ulus'taki eski Meclis binasında yapılan kurumun mart ayı meclis toplantısına katıldı.

Kavcıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin acılarının henüz çok taze olduğunu ancak bir yandan da bu büyük felaketi yaşayan bölgenin yaralarının bir an önce sarılması ve yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini belirtti. Kavcıoğlu, bu amaca yönelik çalışmalara TCMB olarak katkı sunduklarını, bundan sonra da her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Depremin ekonomiye etkisi

Kahramanmaraş merkezli depremlere vurgu yaparak, yaşanan felaketin ülkemizin ekonomik performansı üzerinde oluşturduğu etkinin telafi edileceği beklendiğini dile getiren Kavcıoğlu, burada yaptığı konuşmasında, şöyle konuştu:

Depremin kısa, orta ve uzun vadedeki tüm etkilerini ve alınması gereken tedbirleri detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Gerek temel altyapının çoğunun korunmuş olması gerekse ülkemizin depremin açtığı yaraları sarma konusunda gösterdiği refleks önemlidir. Deprem felaketinin olumsuz ekonomik etkilerini geçmiş dönemlere kıyasla hızla atlatabilecek kapasiteye sahibiz. Yerinde, dengeli ve hedefli politikaların da desteğiyle yaşanan felaketin ülkemizin ekonomik performansı üzerinde oluşturduğu etkinin telafi edileceğini öngörüyoruz.

"Politika faizini yüzde 8,5 seviyesine getirdik"

Türkiye Ekonomi Modeli'nin odağında bulunan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı sürdürülebilir olarak artırmanın kalıcı fiyat istikrarının bir ön koşulu olduğunu ifade eden Kavcıoğlu, asrın felaketi sonrasında da uygun finansman koşullarının devamını şubat ayında aldıkları 50 baz puanlık faiz indirimi kararı ile desteklediklerini, böylelikle politika faizini yüzde 8,5 seviyesine getirdiklerini belirtti.

"Liralaşma Stratejisi"

Son bir yılda daha da etkin şekilde uyguladıkları Liralaşma Stratejisinin iki önemli odak noktası bulunduğuna işaret eden Kavcıoğlu, bunlardan birisinin cari fazla kapasitesinin, diğerinin de Türk lirasının finansal sistemdeki ağırlığının artırılması olduğunu şu sözlerle kaydetti.

Son bir yılda daha da etkin bir şekilde uyguladığımız para politikamızı 'Liralaşma Stratejisi' adıyla özetliyoruz. Liralaşma odaklı politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

"Enflasyondaki düşüş"

Enerji fiyatlarının olağanüstü düzeyde artması enflasyondaki düşüşün hızlı gerçekleşmesinin önünde engel oluşturmuştur.

"Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak"

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, uyguladıkları politikaların da desteğiyle enflasyonda düşüş sürecinin başladığını belirterek, yıllık enflasyonun 2022 yılı ekim ayındaki zirvesinden 30,3 puan düşerek, 2023 yılı şubat ayı itibarıyla yüzde 55,2 seviyesine geldiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

2023 yılında küresel talebin toparlanmasıyla birlikte büyümenin yapısındaki gelişim sürecinin güçleneceğini öngörüyoruz. Dış şokların etkilerine rağmen, enflasyonda kademeli bir gerileme sürecini adım adım yaşıyoruz. Enflasyondaki düşüş süreci, ekonomimizi tehdit eden birçok büyük şokun ardı ardına yaşandığı ve bunlara rağmen ekonomimizin kazanımlarını korumayı başarabildiğimiz bir ortamda yaşanmaktadır. İlerleyen dönemde, Liralaşma Stratejisi kapsamında uygulanan politika bileşimi parasal istikrarı tesis ederek parasal aktarımı güçlendirecek, finansman maliyeti kanalıyla potansiyel arzı desteklemeye devam edecek ve arz-talep dengesine olumlu katkı verecektir. Bu doğrultuda fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşme ile enflasyonda kalıcı olarak düşüş sağlanacaktır.

“İstihdam arttı”

Mevsimsellikten arındırılmış olarak istihdam 2019 yılı sonuna kıyasla toplam 3,6 milyon artarak 31,8 milyon kişi seviyesine ulaşmıştır.

“Dış ticaret açığı azalacak”

Yılın son çeyreğinde belirginleşen enerji fiyatlarındaki gerilemeyle ile birlikte 2023 yılında dış ticaret açığının azalması beklenmektedir.

"Başkanım şikayet etti ama rakamlar öyle demiyor"

Kavcıoğlu, kalıcı cari fazla kapasitesinin artışı için ihracat kapasitesini geliştirmek gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: