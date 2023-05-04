TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Dolarda ve faizde istikrar devam edecek Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporunun sunulduğu toplantıda TCMB Başkanı Kavcıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken dolar ve faizlerde istikrarın sürdürüleceği bilgisini paylaştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu sundu.

Ankara'da sunum gerçekleştiren Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmeyerek, 2023 yıl sonu tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutulduğunu bildirdi.

Kavcıoğlu, sunumunda küresel ekonomiden ve Türk ekonomisinin geldiği aşamadan bilgiler vererek, gelecek dönem için ulaşılmasının beklendiği hedefleri aktardı ve enflasyondaki düşüşte kur istikrarının belirleyici rol oynadığını belirtti.

Basının sorularını yanıtladı

Sunumun ardından basının sorularını cevaplandıran Şahap Kavcıoğlu, politika faizinin Türkiye’de belirleyici konumda olduğunu belirterek, dolarda ve faizde istikrarın devam edeceğine ve dolarizasyonun bitirileceğine vurgu yaptı.

"Liralaşma Stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edilecek"

Kavcıoğlu sunumunda da faize değinerek şöyle konuştu:

Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kalıcı fiyat istikrarı perspektifiyle oluşturulan Liralaşma Stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir. Politika faizlerimizi, ekonominin içinde bulunduğu dengeyi ayrıntılı olarak analiz ederek üretim kapasitesinin gelişimini sağlayacak düzeyde belirlerken, hedefli kredi politikası ve likidite araçlarımızla da amaçladığımız parasal aktarımın sağlıklı şekilde işlemesini sağlayacağız.

İkili kur sistemi

Uygulamalara bütüncül bir şekilde bakılması gerektiğini aktaran Kavcıoğlu, son dönemde ikili kur sistemini gündeme getirildiğini belirterek, "İkili kur sistemi var, yeniymiş gibi alevlendirerek yanlış." yorumunda da bulundu

"Bankacılığımız güçlü"

Şahap Kavcıoğlu, açıklamalarında politika faizi doğrultusunda bankacılık alanında güçlü bir seyir olduğunu ifade etti.

"İşleyen bir sistem içinde ‘bu niye işliyor’ der gibi soruluyor"

Gazetecilerin Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, yapılan çalışmaların getirisinin olumlu olduğunu ve kamuoyunda KKM ile ilgili olumsuz yorumlara bir anlam veremediği belirterek şu şekilde konuştu:

Zaten yüzde 68-70’lere ulaşmış bir dolarizasyonu konuşurken Kur Korumalı’dan şikayet etmelerini gerçekten anlamıyorum. Bunu savunan ya da buna eleştiri getiren arkadaşlar, sanki biz başladığımızda Türkiye'de 15-20’den bir dolarizasyon vardı, bilançolar hep TL idi ve Kur Korumalı ile bunu riskli bir alana getirmişiz gibi konuşuyorlar. Reel sektör ve bankacılık sektörünün yüzde 70’e ulaşmış bir dolarizasyona ulaşmış bir bilanço yapısı ve bütçesi var. Biz bunu bu çalışmalarla nasıl TL’leştirebilirizi arıyoruz. Bir yılı aşkın bu süreçte çok önemli bir noktaya geldik. Çıkışın nasıl olduğunu aslında biz bu süreçte yaşadık. İşleyen bir sistem içinde ‘bu niye işliyor’ der gibi soruluyor. Bankacılık sisteminin eksiği var, dolambaçlı yolları var ama sistem işliyor. Hedeflerimizi verdik. Bankacılık nerelere gideceğini biliyor. Ve bu da bizim bankacılık sektöründeki gücümüzü gösteriyor. Bankacılık iyi durumda.

"Merkez Bankası’nın rezervleri çok güçlü"

Kavcıoğlu, rakamları seçimi de fiyatlandırarak belirlediklerini söyleyerek; bazı ekonomi gazetelerinin Merkez Bankası'nı manşete taşıyıp, olumsuz algı yaratmaya çalıştıklarını gördüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

Neye dayanıyorlar bilinmez. Halkımız bunlara itibar etmez. Bu yalan haberlere karşı hukuk süreci de başladık. Buradan kimseye ekmek çıkmaz. Türkiye, çok güçlü. Merkez Bankası’nın rezervleri çok güçlü. Kimse vatandaşın kazancı ile oynayamaz.

"Bunlar hayal değil, bunlar gerçekler"

Kavcıoğlu, sorulan sorular üzerine "Twitter gazetecileri"ne seslendiğini söyleyerek, sunumunda gösterdiği tabloları kastederek şu sözleri sarf etti: