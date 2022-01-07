TCMB beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı

Merkez Bankası dövizin yükselmesine piyasaya dolar sürerek müdahale etmişti. Yapılan müdahalelerin miktarı ise sonraki tarihlerde açıklanıyor. Son müdahale rakamı 2,12 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Aralık'ta yaptığı beşinci doğrudan döviz satışı müdahalesinin büyüklüğünü 2,12 milyar dolar olarak açıkladı.

17 ARALIK MÜDAHALESİ 2,12 MİLYAR DOLAR

TCMB, 1 Aralık'ta Ocak 2014'ten sonra ilk kez döviz satış müdahalesi gerçekleştirmeye başlamıştı. Merkez Bankası, 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirildi.

5 MÜDAHALENİN BÜYÜKLÜĞÜ 7,28 MİLYAR DOLAR

TCMB 1 Aralık'taki ilk döviz müdahalesinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalesinde 504 milyon dolar, üçüncü müdahalesinde 687 milyon dolar, dördüncü müdahalesinde ise 3,12 milyar dolarlık döviz satmıştı. Bugün açıklanan 2,12 milyar dolarlık beşinci müdahalenin ardından aralık ayında yapılan beş müdahalenin büyüklüğünün 7,28 milyar dolara yükseldiğini açıklandı.