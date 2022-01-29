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    TCMB Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete'de

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
    • AA
    • 29.01.2022 - 15:09
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    TCMB Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete'de

    Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Denetim Yönetmeliğin amacı; "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Denetim Genel Müdürlüğü'nün teşkilatını, görevlerini ve yetkilerini, denetim elemanlarının niteliklerini, çalışma usulünü ve esaslarını düzenlemek" olarak belirlendi.

    DENETİM FAALİYETLERİNİN KAPSAMI BELİRLENDİ

    Yönetmeliğin; TCMB'nin denetim faaliyetini, denetim elemanları ile ilgili hususları ve denetlenenlerin sorumluluklarını kapsadığı bildirildi.

    Yönetmelikte, "Teşkilatın Görev ve Yetkileri"; "Genel Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları"; "Denetim Elemanları"; "Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmeleri"; "Denetim Planları", "İç Denetim Faaliyeti"; "Soruşturma Faaliyeti"; "Dış Denetim Faaliyeti"; "İnceleme ve Danışmanlık Faaliyeti"; "Müşterek ve Çeşitli Hükümler" ile "Son Hükümler" gibi başlıklar yer aldı.denetim


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