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    TCMB döviz satım ihale takvimini paylaştı

    Merkez Bankası, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin basın duyurusunu yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 09:31
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    TCMB döviz satım ihale takvimini paylaştı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimini paylaştı.

    Paylaşılan takvimde 18 Şubat'a kadar 10 ihale listelendi.

    İHALE TARİHLERİ VE MİKTARLARI PAYLAŞILDI

    Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimi şöyle:

    takvim


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