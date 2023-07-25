TCMB duyurdu! Temmuzda kapasite kullanımı oranı arttı

AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Kapasite Kullanım Oranı'nı (KKO) aktardı.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 77,1 seviyesine çıktı.
1.753 iş yeri ankete yanıt verdi
Elde edilen sonuçlar, 2023 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.753 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.