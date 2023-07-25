TCMB duyurdu! Temmuzda kapasite kullanımı oranı arttı
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ayına ilişkin Kapasite Kullanım Oranı'nı (KKO) aktardı.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 77,1 seviyesine çıktı.

TCMB duyurdu! Temmuzda kapasite kullanımı oranı arttı

1.753 iş yeri ankete yanıt verdi

Elde edilen sonuçlar, 2023 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.753 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.