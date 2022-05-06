TCMB: Enflasyonun nedeni gıda, enerji ve hizmet grupları

Merkez Bankası, "Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu"nu yayınladı. Raporda gıda, enerji, ulaştırma, emtia ve tedarik zinciri sorunlarının öne çıktığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,25 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 69,97'ye yükseldiğini açıklamasının ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu"nu paylaştı.

Gıda ve enerji fiyatları enflasyonu yükseltti

Merkez Bankası'na göre, nisanda tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkı, başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldi.

Emtia ve tedarik zinciri sorunları fiyatları baskıladı

Rapora göre, uluslararası emtia fiyatları ile tedarik sorunları tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Taze meyve ve sebze fiyatları arttı

Gıda grubunda yıllık enflasyondaki yükseliş alt kalemler genelinde devam ederken, bir önceki ay yataya yakın seyreden taze meyve ve sebze fiyatları bu dönemde yüksek artış sergiledi.

Enerji enflasyonu, doğalgaz ve şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler öncülüğünde önemli ölçüde artış kaydederken, bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon alt gruplar genelinde arttı, enerji ve gıda fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ulaştırma ve lokanta-otel öne çıkan gruplar olmaya devam etti.

Aylık enflasyona gıda fiyatlarındaki artış ağırlığını koydu

AA'nın haberine göre, aylık fiyat artışları, B endeksini oluşturan hizmet ve işlenmiş gıda gruplarında yükselirken, temel mal grubunda bir miktar yavaşladı.

Yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükselirken, ulaştırma hizmetleri ve lokanta otel grubundaki artışlar daha belirgin oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki birikimli artışlar ulaştırma hizmetlerindeki görünümü olumsuz etkilemeye devam ederken, fiyatların yüzde 11,35 artmasıyla grup yıllık enflasyonu yüzde 78'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle incelendiğinde, kirada aylık artışların yatay seyrini nisanda da koruduğu gözlendi.

Taze meyve ve sebze fiyatları önemli ölçüde arttı

Enerji fiyatları nisanda yüzde 7,62 artarken, grup yıllık enflasyonu yüzde 118,20 oldu. Bu dönemde akaryakıt, katı yakıt ve tüp gaz fiyatlarındaki artışlar devam etti. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları nisanda yüzde 13,38 artarken, uluslararası tarımsal emtia fiyatlarındaki yüksek seviyeler, olumsuz hava koşulları ve artan girdi maliyetleri sektör üzerinde baskı oluşturdu. Bu gelişmeler neticesinde genele yayılan fiyat artışlarıyla, yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 100,67, işlenmiş gıdada yüzde 78,09 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, işlenmemiş gıdada taze meyve ve sebze fiyatlarının önemli ölçüde arttığına işaret etti.