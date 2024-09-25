TCMB: Eylül ayı sektörel enflasyon beklentileri geriledi TCMB, eylül ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayınladı. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için yüzde 51,1 seviyesine ve hanehalkı için yüzde 71,6 oldu.

Haber Merkezi

Enflasyonla ilgili politikalar kadar sektörlerin beklentisi de önem taşıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini yayınladı.

Buna göre, eylülde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için geriledi.

12 AY SONRASI YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Buna göre 2024 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine, hanehalkı için 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29,0 seviyesinde gerçekleşti.

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ BELİRLEME METODU

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.