TCMB faiz kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları! 24 Ağustos'ta piyasalarda son durum

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Analistler, faiz kararıyla birlikte politika metninin yakından takip edileceğini kaydederek, metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyor.
Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti.
TCMB faiz kararı öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
Dolar: 27,2164 lira
Euro: 29,5698 lira
Sterlin: 34,6491 lira
İstanbul Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise 4 haftalık yatay seyrin hafif yönlü yükselişe döndüğü görülüyor.
Ons altın fiyatının 1.980 dolarda olduğunu hatırlatalım.
Altın fiyatları
Gram atın: 1.680 lira
Çeyrek altın: 2 bin 276 lira
Cumhuriyet altını: 11 bin 314 lira
Tam altın: 11 bin 107 lira
Yarım altın: 5 bin 553 lira
Altının onsunda destek ve direnç konumu
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.950 doların direnç, 1.910 ve 1.900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.