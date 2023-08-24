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TCMB faiz kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları! 24 Ağustos'ta piyasalarda son durum Abone Olun

TCMB faiz kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları! 24 Ağustos'ta piyasalarda son durum Yurt içindeki piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmışken piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Döviz fiyatları bir önceki faiz kararına göre yüksek seyrederken, altın fiyatları ise düşüş göstermiş durumda.

ensonhaber.com Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Analistler, faiz kararıyla birlikte politika metninin yakından takip edileceğini kaydederek, metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyor. Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti. TCMB faiz kararı öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle: Dolar: 27,2164 lira Euro: 29,5698 lira Sterlin: 34,6491 lira İstanbul Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise 4 haftalık yatay seyrin hafif yönlü yükselişe döndüğü görülüyor. Ons altın fiyatının 1.980 dolarda olduğunu hatırlatalım. Altın fiyatları Gram atın: 1.680 lira Çeyrek altın: 2 bin 276 lira Cumhuriyet altını: 11 bin 314 lira Tam altın: 11 bin 107 lira Yarım altın: 5 bin 553 lira Altının onsunda destek ve direnç konumu Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.950 doların direnç, 1.910 ve 1.900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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