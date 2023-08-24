TCMB faiz kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları! 24 Ağustos'ta piyasalarda son durum
ensonhaber.com

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Analistler, faiz kararıyla birlikte politika metninin yakından takip edileceğini kaydederek, metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyor.

Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti.

TCMB faiz kararı öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

Dolar: 27,2164 lira

Euro: 29,5698 lira

Sterlin: 34,6491 lira

İstanbul Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise 4 haftalık yatay seyrin hafif yönlü yükselişe döndüğü görülüyor.

Ons fiyatının 1.980 dolarda olduğunu hatırlatalım.

Altın fiyatları

Altın fiyatları

Gram atın: 1.680 lira

Çeyrek altın: 2 bin 276 lira

Cumhuriyet altını: 11 bin 314 lira

Tam altın: 11 bin 107 lira

Yarım altın: 5 bin 553 lira

Altının onsunda destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.950 doların direnç, 1.910 ve 1.900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.