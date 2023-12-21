TCMB faiz kararı öncesinde piyasalar hareketlendi! Dolar ve altında son durum TCMB faizi bugün saat 14.00'de açıklanacak. Beklentiler faizin yüzde 40'tan 250 baz puan artışla yüzde 42,5'e çıkması yönünde. Faiz kararının piyasalara etki yapması bekleniyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kasım ayı politika faiz oranı açıklanmadan önce serbest piyasadaki döviz ve altın fiyatları merak ediliyor.

Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.

Kararın öncesinde piyasalarda dövizde ve altında son durum şöyle:

Döviz fiyatları

Dolar: 29,1364 lira

Euro: 32,0132 lira

Ons altın fiyatının 2 bin 35 dolarda olduğunu hatırlatalım. Ons altında rekor 2 bin 148 dolarda, gram altında ise 1.992 lira seviyesinde olmuştu.

Altın fiyatları

Gram altın: 1.906 lira

Çeyrek altın: 3 bin 233 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 175 lira

Tam altın: 12 bin 935 lira

Yarım altın: 6 bin 467 lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)