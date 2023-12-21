TCMB faiz kararı öncesinde piyasalar hareketlendi! Dolar ve altında son durum

AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kasım ayı politika faiz oranı açıklanmadan önce serbest piyasadaki döviz ve altın fiyatları merak ediliyor.
Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.
Kararın öncesinde piyasalarda dövizde ve altında son durum şöyle:
Döviz fiyatları
Dolar: 29,1364 lira
Euro: 32,0132 lira
Ons altın fiyatının 2 bin 35 dolarda olduğunu hatırlatalım. Ons altında rekor 2 bin 148 dolarda, gram altında ise 1.992 lira seviyesinde olmuştu.
Altın fiyatları
Gram altın: 1.906 lira
Çeyrek altın: 3 bin 233 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 175 lira
Tam altın: 12 bin 935 lira
Yarım altın: 6 bin 467 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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