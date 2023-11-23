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TCMB faiz kararı sonrasında altın ve döviz fiyatları! 23 Kasım'da piyasalarda son durum

TCMB faiz kararı sonrasında altın ve döviz fiyatları! 23 Kasım'da piyasalarda son durum Merkez Bankası’nın ekim ayı politika faiz oranı netleştikten sonra serbest piyasadaki döviz ve altın fiyatları hareketlendi. Dolar yüzde 0,25 oranında gerilerken, altın fiyatları da düşüşe geçti.