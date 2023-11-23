TCMB faiz kararı sonrasında altın ve döviz fiyatları! 23 Kasım'da piyasalarda son durum

Merkez Bankası’nın ekim ayı politika faiz oranı netleştikten sonra serbest piyasadaki döviz ve altın fiyatlarındaki değişim merak ediliyordu.
Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), kasım ayında politika faizini yüzde 37,5'e yükselmesini bekliyordu.
Merkez Bankası, bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirerek, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar verdi.
TCMB, politika faizini yüzde 35’ten yüzde 40'a çıkartarak kademeli faiz artışlarına kasım ayında da devam etti.
Analistler, karar metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyordu.
Kararın ardından piyasalarda dövizde ve altında son durum şöyle:
Döviz fiyatları
Dolar: 28,8362 liradan 28,7848'e geriledi
Euro: 31,5517 liradan 31,4962'ye düştü
Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise düşüşler görülüyor.
Ons altın fiyatının 1.994 dolarda olduğunu hatırlatalım.
Altın fiyatları
Gram altın: 1.851 liradan 1.844 liraya düştü
Çeyrek altın: 3 bin 139 liradan 3 bin 128 liraya düştü
Cumhuriyet altını: 12 bin 791 liradan 12 bin 747 liraya düştü
Tam altın: 12 bin 558 liradan 12 bin 516 liraya düştü
Yarım altın: 6 bin 279 liradan 6 bin 258 liraya düştü
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış